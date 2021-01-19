Известный российский актер расстался с женой

Российский актер Дмитрий Орлов, известный по фильмам «Брат 2», «Сестры», «Небо. Самолет. Девушка», разводится с женой. В отношениях с Натальей Бражник актер провел девять лет, а 19 января объявил, что отныне он не связан семейными отношениями.

Орлов оригинально сообщил друзьям о расставании с Бражник. «Спасибо за каждое мгновение рядом с тобой. Иди своей новой прекрасной дорогой», — обратился актер к экс-супруге в Instagram, дополнив пост хештегом #развод.

Свадьба Орлова с медсестрой и косметологом Натальей Бражник состоялась в 2017 году. Для Орлова это был второй брак. Первый семейный союз с актрисой Ириной Пеговой официально был расторгнут в 2011 году и приблизительно в это же время и состоялось знакомство с будущей второй супругой.

Дмитрий Орлов известен зрителям по ролям в фильмах Сергея Бодрова-младшего, по сериалам «Ненавижу и люблю», «Благие намерения», «Чужая кровь», а также как режиссер и сценарист фильма Московский фейерверк (2009). Актер внесен в базу сайта «Миротворец» из-за неоднократных поездок в оккупированный Россией Крым — Орлов был задействован в постановках Ялтинского театра им. Чехова.

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