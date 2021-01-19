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Киркорову запретили въезд в Литву из-за Крыма

18:45 19 января 2021
киркоров

Певец Филипп Киркоров, народный артист Украины, стал персоной нон грата в Литве. В течение ближайших пяти лет Киркоров не сможет въехать на литовскую территорию. Такое решение обнародовали 19 января миграционная служба и МВД Литовской Республики.

Причиной для санкций против Киркорова стала его позиция по поводу оккупации Россией Крыма.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по поводу таких субъектов, поэтому не было сомнений, что Киркоров должен быть включен в список нежелательных людей в Литве», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

У Киркорова есть гражданство России и Болгарии. Певец после оккупации Россией Крыма неоднократно бывал на полуострове, заезжая туда с нарушением установленных Украиной правил. За это в Украине Киркорова внесли в список невъездных. Также артист числится в черном списке сайта «Миротворец». На материковой части Украины певец не появлялся более шести лет.

Фото fkirkorov/Instagram

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