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Шоу-бизнес

"Эхо в горах — лучшая музыка": Фагот из "ТНМК" отстрелялся в Карпатах

19:18 19 января 2021
михайлюта

Участник группы «Танок на майдані Конго» Олег Михайлюта (Фагот) продолжает делиться впечатлениями от своего отдыха в Карпатах. После зимних купаний Фагот перешел к настоящим мужским развлечениям и показал, как умеет прицельно стрелять.

«Звук эха в горах — лучшая музыка», — объявил музыкант.

Приятели Михайлюты предостерегают друга и советуют не сильно увлекаться.

Напомним, ранее Фагот рассказал «ФАКТАМ», какую пользу извлек из карантина, и поделился впечатлениями от «вертикального» концерта.

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