"Когда мы будем стариками": экс-"холостяк" Добрынин поделился своими мечтами на Мальдивах

Бывший участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин, недавно отметив 33-летие, задумался о старости. На философский лад бывшего «Холостяка» настроил отдых в райском уголке на Мальдивских островах.

«Хочу, даже когда мы будем стариками, не посеять желание открывать мир, вкладывать в себя и эмоции. Да, вокруг райская картинка, но даже не она делает нас счастливыми, а мы сами», — поделился своими умозаключениями Добрынин.

Мудрые мысли о жизненных ценностях понравились фолловерам экс-Холостяка. Хотя были и те, кто засомневался в авторстве.

Напомним, 2020 год принес холостяку Добрынину семью с Дашей Квитковой и новый дом в Киеве.

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