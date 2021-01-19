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Шоу-бизнес

Подруга Юлии Началовой опровергла существование "тайного" ребенка певицы

23:50 19 января 2021
началова

Слухи о том, что якобы у певицы Юлии Началовой, скончавшейся в 2019 году, остался тайный наследник, не имеют под собой никаких оснований. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила близкая подруга звезды, продюсер Олеся Сазыкина.

По мнению продюсера, слухи о сыне Началовой, родившемся от суррогатной матери, специально распускаются бывшим знакомым певицы — юристом Вячеславом Кудрей. Сазыкина уверена, что автор фейков просто пытается урвать свои пять минут славы.

Поводом для появления совершенно нелепых слухов подруга певицы называет снимающийся фильм о Началовой. Кино покажут к годовщине смерти певицы в марте 2021 года. «Сейчас будут на этом зарабатываться деньги. А с учетом того, что сейчас выходит фильм, все пойдет по кругу. Это как ком. Он хочет славы, вот и все», — считает Сазыкина.

«Все это полный бред… Ребенка никакого нет», — подытожила подруга Началовой.

Напомним, российская певица Юлия Началова умерла в возрасте 38 лет после тяжелой болезни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность как результат отека легких и мозга. Отец певицы рассказывал, что Юлию убил сильнейший абсцесс после хирургического вмешательства.

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