«Стиль» Юлии Тимошенко выбрала Леди Гага на инаугурацию Байдена

Певица Леди Гага, которой доверили исполнить американский гимн на инаугурации Джо Байдена, выбрала для торжественной церемонии необычный образ. Певица решила уложить волосы в массивную косу вокруг головы. Украинские пользователи Instagram сразу же провели музыкально-политические параллели: очень похожую косу носила Юлия Тимошенко во времена своего премьерства.

Несмотря на то, что за прошедшие годы Тимошенко не раз меняла прическу, а европейские знаменитости пытались подражать модному образу, «коса-бублик» вокруг головы все еще ассоциируется с Юлией Владимировной.

Схожесть Леди Гаги и Тимошенко усилилась еще и из-за белых одеяний. Лидер «Батьківщини» часто облачалась в белое и даже сделала его партийным цветом.

Напомним, 20 января, в Вашингтоне будет приведен к присяге новый президент США. «ФАКТЫ» собрали ответы на 12 самых популярных вопросов об инаугурации Джо Байдена.

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