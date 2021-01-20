28.12 / 28.33 33.91 / 34.32
Киев: -7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Евгений Кошевой на морозе превратился в иллюстрацию шоколадки «Аленка»

2:31 21 января 2021
Евгений Кошевой

Шоумен Евгений Кошевой рассмешил подписчиков своей «замерзшей» фотографией — он показал, что бывает, когда в морозный день забываешь дома головной убор.

На фото, опубликованном в Instagram студии «Квартал 95» грустный Кошевой стоит возле елки, обмотав голову шарфом. «Когда вечером жалеешь, что утром вышел из дому без шапки», — говорится в комментарии к фото.

Подписчики во всю подшучивали над Кошевым, а одна из фолловеров написала, что эту фотографию следовало бы разместить на шоколадке «Аленка» вместо привычного изображения — девочки в платочке.

Недавно Евгений Кошевой поздравил свою дочь Варю с 13-летием, разместив с соцсетях фото с ней. Подписчики обратили внимание на то, как повзрослела девочка. Один из них отметил, что не дал бы ей меньше 18 лет.

Фото — скриншот.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

убийство в Одессе

Разгуливал по улице с отрезанной головой в руках: в Одессе задержали жуткого убийцу

Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

MARUV

MARUV в купальнике очутилась в пустыне

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер