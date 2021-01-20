Евгений Кошевой на морозе превратился в иллюстрацию шоколадки «Аленка»

Шоумен Евгений Кошевой рассмешил подписчиков своей «замерзшей» фотографией — он показал, что бывает, когда в морозный день забываешь дома головной убор.

На фото, опубликованном в Instagram студии «Квартал 95» грустный Кошевой стоит возле елки, обмотав голову шарфом. «Когда вечером жалеешь, что утром вышел из дому без шапки», — говорится в комментарии к фото.

Подписчики во всю подшучивали над Кошевым, а одна из фолловеров написала, что эту фотографию следовало бы разместить на шоколадке «Аленка» вместо привычного изображения — девочки в платочке.

Недавно Евгений Кошевой поздравил свою дочь Варю с 13-летием, разместив с соцсетях фото с ней. Подписчики обратили внимание на то, как повзрослела девочка. Один из них отметил, что не дал бы ей меньше 18 лет.

Фото — скриншот.

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