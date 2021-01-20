Виктор Павлик оказался на фото с попавшим в международный мафиозный скандал Лепсом

Украинский певец Виктор Павлик был запечатлен на фото в компании коллег-артистов из России Григория Лепса и Алексея Глызина. Архивным снимком «творческого трио» поделился Глызин, заявив, что «музыка вне политики и времени».

Публикуя фото, Глызин, возможно, оказал Павлику не самую лучшую услугу. Попавший на фото Григорий Лепс за последние несколько лет успел попасть в международный мафиозный скандал, а также отличился публичными антиукраинскими высказываниями. Дружба с такими людьми вряд ли пойдет на пользу репутации украинского певца.

Еще в 2013 году Министерство финансов США обвинило Лепса в причастности к «постсоветской мафии» и внесло артиста в «черный список». Для Лепса это означает невозможность посещать США, вести деятельность с американскими гражданами и компаниями. Любые найденные активы Лепса в американской юрисдикции автоматически замораживаются.

Лепса подозревали в том, что он является перевозчиком денег мафии и поддерживает связи с евразийским преступным синдикатом, так называемым «Братским кругом». Сам Лепс к обвинениям отнесся с иронией, хотя признал, что действительно больше 30 лет знаком с Владиславом Леонтьевым, которого в США называют главарем «Братского круга».

Григорий Лепс с 2015 года числится в базе сайта «Миротворец» за противозаконные поездки в оккупированный Крым. Также Лепс внесен в «черный список» Министерства культуры Украины из-за антиукраинских высказываний — конкретно из-за отрицания российской агрессии против Украины.

245

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter