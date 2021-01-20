Волочковой в день рождения «дали пощечину» из-за воровства

Российской балерине Анастасии Волочковой прямо в день рождения — ей 20 января исполнилось 45 лет — попеняли за «воровство».

Так, Волочкова в своем Instagram разместила пост, написав, что первыми ее поздравили родные и близкие, проиллюстрировав его, в частности, огромным букетом роз.

А автор популярных кулинарных книг, издатель журнала «Собака.ru», владелица кулинарной школы на юге Франции и популярный блогер belonika — Ника Белоцерковская — обратила внимание на то, что букет был «украден» у нее Волочковой.

Об этом она сообщила в сториз в своем Instagram.

Напомним, что Анастасия Волочкова не единожды «светилась» в оккупированном Россией Крыму. Несмотря на то что 14 апреля 2014 года балерина выступила в Киеве на пресс-конференции с заявлением о том, что всегда будет считать полуостров частью Украины, уже через полгода в эфире телеканала «Россия 1» она изменила свой взгляд на ситуацию с Крымом, поддержав его оккупацию.

Ранее бывшая прима-балерина Большого театра выложила в соцсети фото, на которых в тоненьких шортах и накинутой шубе демонстрирует вертикальный шпагат на морозе.

Фото Анастасии Волочковой из социальных сетей.

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