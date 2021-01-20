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Шоу-бизнес

"Наше маленькое чудо": Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут первенца

10:46 20 января 2021
Никита Добрынин и Даша Квиткова

Пара из шоу «Холостяк» Никита Добрынин и Даша Квиткова на Мальдивах поделилась радостной новостью. Счастливые супруги раскрыли свою семейную тайну — скоро они впервые станут родителями.

Трогательными фото и сообщением о беременности Никита и Даша поделись в Instagram.

«Наша радость и наше маленькое чудо», — написал Никита под фото, на котором целует округлившийся животик жены.

А Даша в своей публикации раскрыла срок беременности — уже четыре с половиной месяца она носит под сердцем ребенка.

«Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь», — написала будущая мама.

Друзья поздравляют Добрынина и Квиткову в комментариях.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика скоро станет мамой. Екатерина Репьяхова показала фото малыша с УЗИ.

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