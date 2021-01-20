Алина Гросу раскрыла свой недуг

Певица Алина Гросу поделилась с подписчиками в Instagram, что страдает редкой формой аллергии. Аллергеном для Алины является алкоголь, а потому звезда избегает употребления спиртного. «В случае чего, пью и чихаю», — жалуется певица.

Ранее Алина Гросу призналась, что снова думает о замужестве. Фанаты певицы считают, что развод с бизнесменом Александром Комковым был своевременным, и теперь в Алине чувствуются перемены к лучшему.

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