Влад Яма устроил «крещенские купания» на крыше в бассейне Майами

Хореограф Влад Яма на Крещение трижды окунулся в «прорубь» — бассейн, расположенный на крыше здания в Майями.

«Каждый год на Крещение я планирую нырнуть в прорубь, но меня заносит куда-то за океаны», — шутит Яма и выкладывает «крещенское» видео в Instagram.

«Лучше поздно, чем никогда. Поздравляю всех с праздником», — говорит Влад Яма и «бомбочкой» прыгает в бассейн. Хореограф трижды окунается в воду, отфыркивается, а потом подплывает к бортику и делает вид, что пьет 100 грамм, чтобы согреться…

Недавно Влад Яма повеселил подписчиков фотографией с верблюдом, сделанной в Объединенных Арабских Эмиратах. Это фото дало повод для шуток в стиле «Было — стало» и «Найди 10 отличий».

Фото Влада Ямы из социальных сетей.

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