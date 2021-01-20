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Шоу-бизнес

Оля Полякова поиздевалась над младшей дочерью, накормив ее жгучим перцем

11:45 20 января 2021
Оля Полякова

Певица Оля Полякова во время отдыха на Мальдивах довела до истерики младшую дочь Алису. Вместе они пошли исследовать остров и забрели на местные «огороды», где выращивают зелень и овощи. Среди прочего там рос и жгучий красный перец.

Оля предложила дочке попробовать его на вкус. Алиса согласилась, при условии, что мама поможет ей «добить» 500 тысяч подписчиков в Тик-Ток.

«Алиса, ты должна его попробовать», — сказала Оля. Алиса откусила перец и от шока начала бегать с открытым ртом и кричать. Воды у Оли с собой не оказалось. Девочка плакала, просила о помощи.

На вилле Оля пыталась помочь дочке, предлагая холодные сливки, молоко.

«Воду нельзя пить. Будет только хуже, — поделилась советом Оля, — А реально помогло только охлажденное шампанское и пиво. Но не пить, а просто прикладывать бутылку».

Когда боль прошла, Алиса посоветовала подписчикам не слушаться матерей, которые советуют детям есть перец.

Напомним, на Мальдивах Оля Полякова отпраздновала день рождения, устроив вечеринку на пляже.

Со старшей дочерью Машей певица устроила яркую фотосессию в купальниках.

В Крещение Полякова посмеялась над подписчиками, ныряющими в холодную воду.

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