Оля Полякова назвала русский язык чужим

Певица Оля Полякова отреагировала на введение в Украине норм закона относительно перехода сферы обслуживания на государственный язык, обратившись к подписчикам по-украински и призвав их учить украинский и говорить на нем.

На видео, которые певица выложила в сториз в Instagram, Оля Полякова говорит, что говорить по-украински в Украине — это нормально, и привела в пример другие страны, где граждане общаются на национальных языках.

«Нужно учить язык и говорить на нем. Почему мы в нашей стране говорим на чужом языке? Люди, все нормально», — говорит Полякова.

Ранее Полякова, отдыхавшая на Мальдивах, довела до слез дочь Алису. Она предложила девочке попробовать местный жгучий перец, а та попросила маму помочь ей «заполучить» 500 тысяч подписчиков в Тик-Ток. «Дегустация» перца закончилась обожженными губами и слезами девочки.

Фото Оли Поляковой из социальных сетей.

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