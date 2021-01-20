28.09 / 28.31 33.90 / 34.31
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Брэдли Купер появился в посте Златы Огневич о ее одиночестве

12:22 20 января 2021
брэдли купер

Певица Злата Огневич, несмотря на приписываемые ей романы с влиятельными личностями, в свои 35 лет все еще не создала семью. После праздников звезда решилась на пост в Instagram с объяснением причин своего одиночества.

«Я до сих пор без семьи… Мне нравится свобода, легкость и возможность побыть в одиночестве, когда этого требует душа», — настаивает Злата.

Певица сопроводила свой пост фотографией голливудского красавца Брэдли Купера, входящего в тройку самых привлекательных людей в мире. Актеру 46 лет, и он одинок — брак с моделью Ириной Шейк был расторгнут в 2019 году.

Напомним, слухи о романе Огневич с известным политиком муссировались особенно активно, когда Злата работала в парламенте, пройдя в Раду от партии Олега Ляшко. На вопросы о своих романтических увлечениях Огневич отвечала уклончиво. Певица лишь упомянула, что однажды причиной расставания с партнером стало излишнее внимание посторонних к их отношениям. «О своем личном счастье нужно молчать», — сделала вывод Огневич.

Фото bradleycooper__original/Instagram

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Оксана Марченко

Запиналась и подглядывала: Оксана Марченко не сумела выучить небольшой стих

гага

«Стиль» Юлии Тимошенко выбрала Леди Гага на инаугурацию Байдена

Винник

Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер