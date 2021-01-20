Брэдли Купер появился в посте Златы Огневич о ее одиночестве

Певица Злата Огневич, несмотря на приписываемые ей романы с влиятельными личностями, в свои 35 лет все еще не создала семью. После праздников звезда решилась на пост в Instagram с объяснением причин своего одиночества.

«Я до сих пор без семьи… Мне нравится свобода, легкость и возможность побыть в одиночестве, когда этого требует душа», — настаивает Злата.

Певица сопроводила свой пост фотографией голливудского красавца Брэдли Купера, входящего в тройку самых привлекательных людей в мире. Актеру 46 лет, и он одинок — брак с моделью Ириной Шейк был расторгнут в 2019 году.

Напомним, слухи о романе Огневич с известным политиком муссировались особенно активно, когда Злата работала в парламенте, пройдя в Раду от партии Олега Ляшко. На вопросы о своих романтических увлечениях Огневич отвечала уклончиво. Певица лишь упомянула, что однажды причиной расставания с партнером стало излишнее внимание посторонних к их отношениям. «О своем личном счастье нужно молчать», — сделала вывод Огневич.

Фото bradleycooper__original/Instagram



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