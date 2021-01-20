Жена Петросяна устроила микро-стриптиз

Жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала, что зимние модные луки тоже могут быть интригующе-эротичными. Позируя в длинном белом жакете, модель слегка приоткрыла полы одежды, но ровно настолько, чтобы это было соблазнительно, но не вульгарно.

Брухунову похвалили за хороший вкус и чувство стиля в подборе нарядов.

Ранее Брухунова, несмотря на мороз, фотографировалась без верхней одежды, чтобы продемонстрировать роскошное светлое платье.

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