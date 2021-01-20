"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Настя Каменских и Потап вернулись с Мальдив в морозный Киев и уже приступили к работе. Певица, поддерживающая здоровый образ жизни, вернулась к привычному темпу жизни — раннему пробуждению, занятиям спортом и работе.
Даже в лютый мороз Настя не отказывается от утренней пробежки на свежем воздухе. В Instagram певица показала, что такое занятие не для слабых духом. Ведь от холода нос отмерзает, ресницы склеиваются, волосы покрываются инеем. Но Настю не остановить даже в -19. С ней бегает и Потап.
«Невероятно холодно. Такой дубарь. Бежишь в два раза быстрее. Я дико замерзла. На ресницах снег, на волосах иней», — приговаривает Настя.
Похоже, Потап был не в восторге от занятий спортом на морозе. «Да заткнись уже и беги», — осадил он Настю.
Позже Потап признался, что получил невероятный заряд энергии от такой морозной пробежки.
На Мальдивах Настя Каменских восхитила фигурой в розовом бикини.80
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