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Шоу-бизнес

MARUV в купальнике очутилась в пустыне

13:10 20 января 2021
MARUV

Эпатажная певица MARUV попозировала в черном купальнике в пустыне и выложила свежие фото в социальные сети.

«Несколько фотографий моего путешествия по пустыне. Какие вам нравятся больше?» — поинтересовалась певица у своих подписчиков в Instagram.

Под палящим солнцем Анна Корсун рискнула сбросить легкую рубашку, которая закрывала ее плечи.

До этого певица порадовала фолловеров «пустынным» видео — Анна Корсун в том же наряде «оседлала» квадрацикл и носилась по пескам. А пост свой она прокомментировала фразой: «Такое чувство, что я повелительница пустыни».

Напомним, что певица отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.

Фото Анны Корсун из социальных сетей.

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