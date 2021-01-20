Олег Винник заинтриговал особым перстнем

Певец Олег Винник готовится к новому сезону шоу «Голос країни». В преддверие первого выпуска программы артист поделился, в каком образе появится в кресле тренера. Олег станет олицетворением сдержанной классики, а потому придет в черном классическом костюме и черной рубашке. Немного оживить темное на темном призван белый мужской платок, элегантно скрывающийся в наружном кармане.

Классика предполагает минимум украшений, а потому Винник ограничится браслетами и перстнем. Артист более десяти лет демонстрирует на концертах элегантный перстень-печатку из белого металла. Украшение Винник носит на мизинце правой руки.

Перед выходом нового шоу Винник заинтриговал: оказывается его перстень — не украшательство, а памятная вещь, очень ценная для артиста. Память о ком так трепетно хранит, Олег пока держит в секрете.

Напомним, не все были рады узнать, что Винник займет тренерское кресло в проекте «Голос країни». В соцсетях немало тех, кто считает, что были и более достойные кандидаты на эту роль.

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