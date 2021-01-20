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Шоу-бизнес

«Осунулся и жутко выглядит»: фанаты обеспокоились состоянием здоровья Бена Аффлека, брошенного возлюбленной

13:54 20 января 2021
Бен Аффлек и Ана де Армас

В сеть попали первые фотографии 48-летнего актера Бена Аффлека после того, как стало известно, что его бросила 32-летняя актриса Ана де Армас. Как пишет издание Daily Mail, он вышел из дома забрать доставленный ему кофе. Пользователи соцсетей были шокированы тем, каким изможденным, осунувшимся и несчастным выглядит кинозвезда.

«Он и вправду расстроен», «Жутко выглядит», «У него такие печальные глаза», «Как похудел«- писали в комментариях.

Ранее заявлялось, что разрыв был дружеским. Однако в тот же день появились снимки мусорщиков с картонной фигурой Аны в натуральную величину – судя по всему выброшенной из дома Аффлека. Появилась также информация, что де Армас проявила пренебрежение, объявив возлюбленному, что уходит от него по телефону. 

Между тем инсайдер журнала People подтверждает, что актер болезненно переживает разрыв, так как был серьезно настроен и надеялся, что Ана — та самая, единственная, которую он искал. Он был счастлив, когда она была рядом. Де Армас вдохновляла бывшего алкоголика вести здоровый образ жизни.

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