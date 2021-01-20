«Осунулся и жутко выглядит»: фанаты обеспокоились состоянием здоровья Бена Аффлека, брошенного возлюбленной

В сеть попали первые фотографии 48-летнего актера Бена Аффлека после того, как стало известно, что его бросила 32-летняя актриса Ана де Армас. Как пишет издание Daily Mail, он вышел из дома забрать доставленный ему кофе. Пользователи соцсетей были шокированы тем, каким изможденным, осунувшимся и несчастным выглядит кинозвезда.

«Он и вправду расстроен», «Жутко выглядит», «У него такие печальные глаза», «Как похудел«- писали в комментариях.

Ben off the wagon Affleck looks gaunt seen for this first time since split with Anahttps://t.co/fCg2507Nkc via @DailyMailCeleb https://t.co/fCg2507Nkc — ImageKingUSA (@ImageKingUSA1) January 19, 2021

Ранее заявлялось, что разрыв был дружеским. Однако в тот же день появились снимки мусорщиков с картонной фигурой Аны в натуральную величину – судя по всему выброшенной из дома Аффлека. Появилась также информация, что де Армас проявила пренебрежение, объявив возлюбленному, что уходит от него по телефону.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Afflecks residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 19, 2021

Между тем инсайдер журнала People подтверждает, что актер болезненно переживает разрыв, так как был серьезно настроен и надеялся, что Ана — та самая, единственная, которую он искал. Он был счастлив, когда она была рядом. Де Армас вдохновляла бывшего алкоголика вести здоровый образ жизни.

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