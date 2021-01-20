Особый случай: сын Софии Ротару показал отца

20 января могло бы исполниться 79 лет украинскому музыканту, руководителю ансамбля «Червона рута» и мужу Софии Ротару Анатолию Евдокименко. К сожалению, народный артист скончался 18 лет назад, не пережив третий инсульт. Тем не менее, сын Руслан бережно хранит память об отце.

В Instagram Руслан опубликовал пост-напоминание и приложил фотографию молодого Анатолия Кирилловича. Фото, скорее всего, было сделано еще в 70-х годах.



Напомним, София Ротару рассказывала, что с мужем познакомилась благодаря фото на обложке журнала «Украина». А свадьба Софии и Анатолия считалась по-сельски «скромной»: были приглашены около 200 человек.

Фото _sunny_sofia.rotaru/Instagram

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