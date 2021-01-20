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Шоу-бизнес

«Ляпнула»: отцу Леси Никитюк пришлось оправдываться по поводу службы

14:29 20 января 2021
Леся Никитюк

Актриса и телеведущая Леся Никитюк, «отправившая» отца служить на подводную лодку, признала, что «ляпнула».

Так, в сториз в Instagram она выложила видео, где разъясняет сложившуюся ситуацию. Никитюк, сидящая с маской на лице, говорит, что «ляпнула» по поводу службы отца, Ивана Никитюка, на подводной лодке, и зовет его, чтобы уточнить этот момент.

Мужчина появляется в кадре и говорит, что служил на Новой Земле (Россия), но не на подводной лодке. После этого Леся спрашивает, были ли там подлодки и, получив утвердительный ответ, бодро заканчивает: «Ну и все!»

Ранее Леся Никитюк, одно время бывшая ведущей шоу «Орел и решка», рассказала о роли, которую в становлении ее карьеры сыграл нынешний президент Владимир Зеленский. Она вспомнила, как застала его в гримерке «в одном носке и трусах», когда принесла Зеленскому вышитую картину в подарок.

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

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