Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении»

Репер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил, что готов представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение».

Об этом репер написал в сториз в Instagram, в нецензурной форме пообещав всех на конкурсе «разнести».

Эту идею поддержал его «коллега по цеху» Тимати, посчитавший, что для победы на конкурсе у Моргенштерна «есть все», а также предложивший «поддержать петицию» и «открыть голосование».

Напомним, что недавно Алишер Валеев огорошил «Рыжего» из «Iванушек International». Встретив Андрея Апполонова-Григорьева в одном из увеселительных заведений, Моргенштерн заявил, что он «всегда был «Рыжим» «иванушкой».

Фото Алишера Валеева из социальных сетей.

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