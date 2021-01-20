Моргенштерн собрался представить Россию на «Евровидении»
Репер Алишер Валеев (Моргенштерн) заявил, что готов представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение».
Об этом репер написал в сториз в Instagram, в нецензурной форме пообещав всех на конкурсе «разнести».
Эту идею поддержал его «коллега по цеху» Тимати, посчитавший, что для победы на конкурсе у Моргенштерна «есть все», а также предложивший «поддержать петицию» и «открыть голосование».
Напомним, что недавно Алишер Валеев огорошил «Рыжего» из «Iванушек International». Встретив Андрея Апполонова-Григорьева в одном из увеселительных заведений, Моргенштерн заявил, что он «всегда был «Рыжим» «иванушкой».
Фото Алишера Валеева из социальных сетей.101
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