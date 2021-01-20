Киркоров подает в суд на Литву

Российский певец Филипп Киркоров, которому на пять лет запретили въезд в Литву из-за поддержки оккупации Россией Крыма, заявил, что опротестует это решение в Европейском суде.

Как сообщает «Мэш», сам Киркоров заявил, что «использовать культуру в политических целях — недостойно».

Сообщается, что в суде его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский, который, как и его клиент считает, что «культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики». Добровинский заявил, что в судах Европы «будет бороться и отстаивать гражданскую позицию» Киркорова.

Напомним, что Александр Добровинский был участником процесса по ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова. Он представлял интересы потерпевших и был лишен статуса адвоката за разглашение информации о том, что ему предлагали защищать актера. Правда, вскоре дисциплинарное дело в его отношении было закрыто — нарушений адвокатской тайны с его стороны не нашли.

Напомним, что санкции в отношении Киркорова были введены миграционной службой и МВД Литовской Республики 19 января.

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter