Беда не ходит одна: переболевшая коронавирусом Лера Кудрявцева получила серьезную травму

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая совсем недавно перенесла коронавирусное заболевание, получила серьезную травму — знаменитость упала и сломала крестец. В своем Instagram она опубликовала видео в инвалидной коляске.

«Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит?» — пожаловалась она.

По данным ресурса СтарХит, 20 января Кудрявцева должна была выйти на работу, приступив к съемкам «Секрета на миллион» и «Звезды сошлись».

Фолловеры Кудрявцевой пожелали ей здоровья, а некоторые из них даже предположили, что на нее навели порчу или попросту сглазили.

Сама же Лера констатировала, что теперь она не сможет даже сидеть, и даже в лежачем положении испытывает сильные боли при любом движении.

Напомним, в начале 2020 года ногу сломала Кристина Орбакайте.





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