Виталий Козловский с "пивным" животом показал, как запустил себя на карантине

Украинский певец Виталий Козловский, оценивший опасность COVID-19 после болезни отца, признался, что карантин отразился на нем не лучшим образом — он «наел» лишние килограммы. Свой «карантинный» торс Виталий показал в Instagram.

«Немного запустил себя на карантине. Ел кутью и не мог остановиться», — пошутил он.

Примечательно, что многие фолловеры не поверили увиденному, предположив, что певец «надул живот для хохмы».

Напомним, ранее огромным животом напугал поклонников телеведущий «Орла и Решки» Андрей Бедняков, который недавно отдохнул в Доминикане.

Архивное фото Instagram Виталия Козловского



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