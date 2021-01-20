Виталий Козловский с "пивным" животом показал, как запустил себя на карантине
Украинский певец Виталий Козловский, оценивший опасность COVID-19 после болезни отца, признался, что карантин отразился на нем не лучшим образом — он «наел» лишние килограммы. Свой «карантинный» торс Виталий показал в Instagram.
«Немного запустил себя на карантине. Ел кутью и не мог остановиться», — пошутил он.
Примечательно, что многие фолловеры не поверили увиденному, предположив, что певец «надул живот для хохмы».
Напомним, ранее огромным животом напугал поклонников телеведущий «Орла и Решки» Андрей Бедняков, который недавно отдохнул в Доминикане.
Архивное фото Instagram Виталия Козловского
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