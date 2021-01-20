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Маша Ефросинина простилась с Сергеем Ермаковым воспоминанием о его платье-шедевре

21:42 20 января 2021
Маша Ефросинина простилась с Сергеем Ермаковым воспоминанием о его платье-шедевре

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина почтила память украинского дизайнера Сергея Ермакова рассказом о его знаменитом творении — платье ведущей конкурса «Евровидение», который прошел в Киеве в 2005 году.

Расшитое камнями атласное платье со шлейфом получило даже собственное название «Русалка», и дизайнер создал его всего лишь за две недели.

«Я иду к своему другу-дизайнеру Серёже Ермакову и говорю: „А сможешь за две недели создать шедевр? Чтобы весь мир увидел, что в Украине могут!“. Он ответил: „Будешь блистать!“…И о нем написала вся мировая пресса», — рассказала Мария в Instagram, выразив убежденность в том, что лучшая память для художника — это его работы.

«Память нашего платья и всех связанных с ним эмоций не сравнимы ни с какими сегодняшними возможностями и благами», — отметила она.

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