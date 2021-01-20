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"Может и гвоздь забить": жена Александра Малинина призналась, что на карантине узнала о нем много нового

22:10 20 января 2021
«Может и гвоздь забить»: жена Александра Малинина призналась, что на карантине узнала о нем много нового

Супруга известного российского певца Александра Малинина Эмма уверена, что карантин пошел только на пользу их семье. О позитивных моментах вынужденной самоизоляции она рассказала в интервью WomFire.

По ее словам, Александр делает онлайн-концерты, записав дуэт с дочерью Устиньей. Да и детям общение с отцом пошло на пользу — ведь в обычное время гастроли певца расписаны на 2 года вперед, и детей он видел в новогодние праздники и пару месяцев летом. Теперь же Александр даже занимался с сыном и дочерью на кухне — лепил пельмени, жарил картошку с грибами и готовил мясо.

Женщина с удивлением обнаружила и хозяйственные таланты супруга — может и гвоздь забить, и починить что-то, и справиться с любыми бытовыми вопросами. Так, по его инициативе в доме появился новый пылесос, бытовые приборы для кухни, облегчающие жизнь (например, специальное устройство для мытья окон).

«И это было очень кстати, потому что из-за жесткого карантина, когда ты не имеешь права поселить у себя чужих людей, нам пришлось отказаться от привычных помощников и делать все самим. Так что мы проявили чудеса изобретательности, терпения, включили организаторские способности, вспомнили навыки. Плюс нам пришлось по-новому изучать друг друга — научиться общаться, проявляя деликатность, чтобы не задеть партнера. Мне кажется, мы выросли в этом карантине как супруги, как пара», — констатировала Эмма.

Напомним, в «коронавирусный» 2020 Малинину удалось приехать с гастролями в Украину — в августе он дал большой концерт в Одессе.

Фото eg.ru/

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