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"Папіна красунечка": Юрий Ткач умилил 100-процентным сходством с дочерью

23:23 20 января 2021
«Папіна красунечка»: Юрий Ткач умилил 100-процентным сходством с дочерью

Украинский актер, комик «Квартала 95» Юрий Ткач вместе с шестилетней дочерью Лизой расстроились новости о предстоящем потеплении.

В Instagram Ткача появилось фото опечаленных папы и дочки с удивительно похожими лицами.

«Что, все… снега уже не будет? Завтра жара?», — гласит подпись под фото.

«И скажите, что не папина», «Папина красунечка», «Одно лицо», «Копии», «Какие милые», — восхитились фолловеры.

«Улыбахи, выше нос, ролики есть, да и зима пока не соберается уходить!», — попыталась приободрить парочку Людмила Галинович.

Напомним, ранее Ткач продемонстрировал успехи в воспитании дочери, советуя девочке, как лучше красить губы.

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