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Шоу-бизнес

Потап рассмотрел «исчадий ада» в большинстве знакомых ему артистов

7:54 21 января 2021
Потап рассмотрел «исчадий ада» в большинстве знакомых ему артистов

Украинский репер Алексей Потапенко («Потап») неожиданно поделился опытом распознавания среди своих знакомых «исчадий ада». В своем Instagram он рассказал, что «знает многих (таких. — Авт.) артистов», которых не пустит к себе в дом.

По словам Потапа, есть огромное количество людей с отрицательным обаянием, но есть и противоположные случаи — когда человек, который Вам симпатичен, оказывается настоящим дьяволом.

«В обоих случаях не торопитесь, смотрите в глаза, чувствуйте спиной, делайте выводы из body-language, анализируйте головой, в конце концов спросите мнение близкого человека, но постарайтесь составить своё собственное впечатление», — дал совет продюсер.

Напомним, в последний день отдыха на Мальдивах Потапа тоже потянуло на философские размышления — о роли фанатов в жизни артиста.

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