Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Дан Балан (Dan Balan) в своем Instagram анонсировал премьеру клипа «Дышат о любви» — на песню, которую сделал со своей подопечной INDI на шоу «Голос країни-10» — она состоится в пятницу, 22 января 2021 года.

Однако фолловерам певца больше понравился не сам анонс, а его комментарий, в котором Dan дал понять, что посвящает песню второй годовщине их дуэта с Тиной Кароль.

«Happy Birthday, DanTina», — написал он.

Дан Балан и Тина Кароль впервые сошлись в 9 сезоне проекта «Голос країни» в 2019 году, после чего дуэт получил продолжение в 10 сезоне шоу уже в 2020 году. Фаны знаменитостей до сих пор уверены в их романе и называют дуэт не иначе, как DanTina. Такой же хештег #DanTina популярен в сети.

Отметим, что подопечная Балана на шоу INDI прошла в суперфинал «Голос країни-10», но проиграла Роману Сасанчину, наставницей которого была Тина Кароль.

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