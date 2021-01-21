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Шоу-бизнес

Санта Димопулос в бикини пожаловалась на свою фигуру

9:55 21 января 2021
Санта Димопулос

Бывшая участница группы «ВИА Гра», победительница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос по примеру многих коллег по цеху оправилась на отдых на Мальдивские острова. Горячие фото и видео знаменитость выложила в Instagram.

Так, она отметила строгие правила своего отеля — в котором интернет есть только на виллах (поэтому телефон в руки молодая мама берет нечасто), и показала свой заплыв в океане.

 

На других фото Санта продемонстрировала спортивную фигуру, позируя под душем.

При этом, судя по ее ответу на вопрос фолловера в сети, она считает свою нынешнюю форму неидеальной.

Напомним, в конце года Санта Димопулос проговорилась, что переболела коронавирусом.

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