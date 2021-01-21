У похожей на Путина украинской актрисы случилась волна успеха после видео Навального

Участница «Лиги смеха» и «Женского квартала» Алина Кошарная поймала «хайп» в связи с публикацией 19 января Алексеем Навальным фильма-расследования о дворце Путина.

В фильме Навальный, кроме прочего, упоминает якобы внебрачную дочь Путина Елизавету Кривоногих. Из-за интриги вокруг лица Елизаветы Кривоногих, которое в первоначальном расследовании журналистов «Проекта» было скрыто, интернет-пользователи нагуглили лицо украинской артистки Кошарной и в шутку стали писать в соцсетях, в комментариях, что она и есть та самая скрывающаяся дочь Путина, подставляя ее фото к имени «Елизавета Кривоногих».

Алина Кошарная с юмором отнеслась к этой ситуации, выложив в Instagram несколько видео, пошутив по поводу своего сходства с Путиным. Эта тема была обыграна в одном из номеров юмористического шоу.

Во втором видео артистка в очередной раз напоминает, что ее отчество - Игоревна, а не Владимировна.

Недавно артистка, пойдя на поводу у фолловеров, возжелавших увидеть ее фото в стиле ню, выложила в сеть «самую голую» фотографию, которую она нашла в своих архивах.

Фото Алины Кошарной из социальных сетей.

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