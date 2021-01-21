«Специалистке по похудению» Наталье Могилевской пришлось оправдываться

Певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками своим рецептом возвращения в форму после новогодних праздников с их обильными застольями, однако ее поймали на «нарушении режима».

Так, в Instagram певица написала, что разгрузку лучше начинать с моно дня. «Весь день вы едите 2−3 продукта, например — тыква, орехи или рыба и салат. Комбинаций может быть много. Но я не могу рекомендовать мясо, поскольку не ем его. Да и рыбу тоже крайне редко».

Однако одна из подписчиц оказалась внимательной и припомнила Наталье Могилевской, что ее видели в супермаркете покупающей «ведерко с оливье», которое без мяса не бывает. И добавила, что в Буковеле, где на праздниках выступала певица, она явно не соблюдала ЗОЖ.

Могилевской пришлось объясняться по поводу «неурочного» оливье.

Ранее Наталья Могилевская показала фото из «тайного уголка Карпат», где она отдыхала после новогодних концертов в Буковеле.

Фото Натальи Могилевской из социальных сетей.

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