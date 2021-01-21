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Арнольд Шварценеггер привился от COVID и призвал фразой из "Терминатора" следовать его примеру

11:21 21 января 2021
Арнольд Шварценеггер

73-летний голливудский актер Арнольд Шварценеггер сделал себе прививку от коронавируса. Видео вакцинации он выложил у себя на странице в Instagram. Арнольд сидит в машине на пассажирском кресле в защитной маске, а медицинский работник делает ему укол через окно.

«Сегодня был хороший день. Я никогда не был так счастлив стоять в очереди. Если вы можете, присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на вакцинацию. Идем со мной, если хочешь жить!» — заявил Шварценеггер. Тем самым он напомнил слова своего персонажа из фильма «Терминатор 2: Судный день», которые он говорит Саре Коннор, спасая ее от своего «коллеги» — робота-убийцы.

Ранее актер призывал всех мыть руки, носить маски и соблюдать самоизоляцию.

Ранее актер и бывший губернатор Калифорнии опубликовал видео, в котором вспомнил другого своего героя — Конона-варвара. Его меч, как писали «ФАКТЫ», он использовал при записи ролика, в котором критиковал Дональда Трампа.

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