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Шоу-бизнес

Отошедшая от шока Регина Тодоренко нашла способ приучить к горшку малыша

11:21 21 января 2021
Регина Тодоренко с сыном

Известная телеведущая Регина Тодоренко, в свое время шокированная книгой об экскрементах животных, после рождения ребенка поняла полезность подобных изданий и смогла убедить двухлетнего сына Михаила, что горшок — «отличное место для секретных делишек».

Об этой истории ведущая написала в Instagram, порадовавшись, что их с Владом Топаловым сын может днем обходиться без подгузников.

«Когда сыну 2 года, наверное, можно порадоваться, что подгузник остался только на ночь! Ура порой странной, но эффективной литературе. Теперь осталось понять, что делать с ночью?» — шутит Регина Тодоренко.

Ранее телеведущая, отдыхающая с семьей на Бали, рассказала, как чуть ли не утонула во время занятий серфингом — она не смогла устоять перед каскадом волн, попала в «замес» и начала тонуть, однако смогла преодолеть панику и страх.

Фото со странички Регины Тодоренко из социальных сетей.

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