28.14 / 28.35 33.94 / 34.34
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Самую красивую в мире» девушку троллят из-за ее внешности

12:10 21 января 2021
Яэль Шелбия

19-летняя израильская модель Яэль Шелбия, которую эксперты TC Candler недавно провозгласили женщиной с самым красивым в мире лицом, рассказала о том, как ей живется в новом статусе.

«Я была очень удивлена. Даже не знала, что принимала участие в этом конкурсе… Не знаю, почему они выбрали меня. Думаю, красота — это так индивидуально, все женщины красивы», — сказала модель в интервью изданию The Sun. По ее мнению, красивым человека делают позитивный настрой, доброта и скромность.

Девушка призналась, что число ее подписчиков в Instagram сразу же увеличилось на 200 тысяч человек. Сейчас у нее более 1,2 миллиона фолловеров. При этом возросло и количество обидных комментариев в ее адрес, на которые она старается не обращать внимания. Яэль атакуют тролли, которые не согласны с выбором экспертов. В то же время она также получает множество комплиментов и объяснений в любви.

Шелбия ранее неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин от TC Candler — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе. И вот теперь — победа.

Яэль, которая ранее рекламировала косметические бренды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, говорит, что ее бойфренд очень доволен «титулом» подруги и счастлив за нее. Модель, у которой тунисские корни и которая воспитывалась в ортодоксальной еврейской семье, уже около года встречается с 36-летним бизнесменом Брэндоном Корффом — внуком американского медиамагната-миллиардера Самнера Редстоуна, еврея по происхождению.

Красотка сейчас снимается в молодежном сериале для израильского телевидения. После снятия ограничений на путешествия она надеется вернуться в Лос-Анджелес, где ей очень нравится.

Свою карьеру модели девушка начала в 16 лет. Один фотограф увидел ее фотографии в Instagram и предложил сделать профессиональную фотосессию. Причем девушка не хотела заводить себе аккаунт — за нее это сделали ее друзья.

На момент победы в конкурсе Яэль, как и положено израильской девушке, служила в армии — в военно-воздушных силах.

Фото Instagram

425

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

Прибывшая в Киев Ани Лорак показала отдавшую ее в интернат маму

Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Геннадий Кернес в «Шарите»

Всплыли подробности о продолжительности комы Кернеса

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер