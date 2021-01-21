«Самую красивую в мире» девушку троллят из-за ее внешности

19-летняя израильская модель Яэль Шелбия, которую эксперты TC Candler недавно провозгласили женщиной с самым красивым в мире лицом, рассказала о том, как ей живется в новом статусе.

«Я была очень удивлена. Даже не знала, что принимала участие в этом конкурсе… Не знаю, почему они выбрали меня. Думаю, красота — это так индивидуально, все женщины красивы», — сказала модель в интервью изданию The Sun. По ее мнению, красивым человека делают позитивный настрой, доброта и скромность.

Девушка призналась, что число ее подписчиков в Instagram сразу же увеличилось на 200 тысяч человек. Сейчас у нее более 1,2 миллиона фолловеров. При этом возросло и количество обидных комментариев в ее адрес, на которые она старается не обращать внимания. Яэль атакуют тролли, которые не согласны с выбором экспертов. В то же время она также получает множество комплиментов и объяснений в любви.

Шелбия ранее неоднократно оказывалась в списке 100 самых красивых женщин от TC Candler — в 2017 году она заняла 14 место, в 2018 — третье, а в 2019 — второе. И вот теперь — победа.

Яэль, которая ранее рекламировала косметические бренды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, говорит, что ее бойфренд очень доволен «титулом» подруги и счастлив за нее. Модель, у которой тунисские корни и которая воспитывалась в ортодоксальной еврейской семье, уже около года встречается с 36-летним бизнесменом Брэндоном Корффом — внуком американского медиамагната-миллиардера Самнера Редстоуна, еврея по происхождению.

Красотка сейчас снимается в молодежном сериале для израильского телевидения. После снятия ограничений на путешествия она надеется вернуться в Лос-Анджелес, где ей очень нравится.

Свою карьеру модели девушка начала в 16 лет. Один фотограф увидел ее фотографии в Instagram и предложил сделать профессиональную фотосессию. Причем девушка не хотела заводить себе аккаунт — за нее это сделали ее друзья.

На момент победы в конкурсе Яэль, как и положено израильской девушке, служила в армии — в военно-воздушных силах.

Фото Instagram

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