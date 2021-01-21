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Шоу-бизнес

Назвавшую русский язык чужим Олю Полякову призвали к последовательности

12:20 21 января 2021
Оля Полякова

Певица Оля Полякова попрощалась с Мальдивами, опубликовав в Instagram горячие снимки в бассейне, куда она «опрокинула» гамак. Звезда снова похвалилась своей фигурой, хотя совсем недавно и жаловалась, что «наела» лишние килограммы.

«Ну фсе… на этот раз! Было прекрасно, как всегда тут! Соскучилась, а вы?», — задала Полякова вопрос фолловерам.

Те, конечно, немедленно заверили звезду, что она прекрасна, однако нашлись и те, кто напомнил Оле ее недавний призыв общаться на государственном языке.

«В сторис ты говоришь, как хорошо, что вышел закон и мы все будем говорить на украинском языке. А сама?», — задала неудобный вопрос пользователь с ником tinavilki.

Напомним, на островах певица 17 января отметила свой день рождения.

Фото Instagram Оли Поляковой

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