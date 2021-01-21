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Шоу-бизнес

«Абсолютное очко»: Киркоров встал на защиту Путина от Навального

13:10 21 января 2021
Филипп Киркоров на приеме в Кремле

Филипп Киркоров накануне массовых акций в РФ в поддержку Алексея Навального выступил в защиту Владимира Путина, разразившись в Instagram гневным постом в адрес тех, кто, по его мнению, мешают нормальному порядку дел.

«Прошлый год нам дал столько проблем и сложностей, что сейчас все должны быть едины с нашим Лидером», — написал он, напомнив, что в истории России уже был один «немецкий» пациент (имея в виду Владимира Ленина. — Авт.).

«Как бы был прекрасен мир, где каждый занимался своим делом, МИД налаживал отношения, а не набрасывался на людей, партнеры договаривались, а люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих шабашах… Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких «умников», — обозначил певец свою позицию.

Напомним, Филипп Киркоров выступал в аннексированном Россией украинском Крыму. Является фигурантом базы данных центра «Миротворец» как лицо, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

Недавно в эфире с Олей Поляковой Киркоров признался, что скучает по украинскому зрителю, которого не видел уже шесть лет.

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«Абсолютное очко»: Киркоров встал на защиту Путина от Навального

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