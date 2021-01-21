«Застегнула на бедрах»: Тина Кароль «устроила революцию» с сережками

Певица Тина Кароль, которая будет наставником в новом сезоне песенного конкурса «Голос країни», придумала элемент наряда, в котором будет на слепом прослушивании.

Организаторы шоу в Instagram показали модный образ Тины Кароль, отметив, что певица будет в соблазнительном платье, выполненном из эко-кожи модного цвета. При этом дизайнер совместила в наряде ретростиль и «образ нулевых».

«Интересно, что некоторые элементы одежды артистка придумала сама. Так, например, дизайнер рассказывает, что на одной из примерок Тина сняла серьги, застегнула их на бедрах и сказала: «Это будет так!» — отмечают организаторы.

Напомним, что участие певицы в новом сезоне шоу порадовало ее фанатов, однако многие поклонники посетовали на то, что среди наставников не будет Дана Балана.

А когда организаторы шоу проводили опрос по поводу того, какие песни поклонники «Голосу країни» хотели бы услышать в новом сезоне, фанаты дуэта Дана Балана и Тины Кароль буквально завалили это объявление комментариями о любимых исполнителях.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.

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