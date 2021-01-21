Внучка Ротару покрасовалась с возлюбленным у океана

Внучка Софии Ротару София Евдокименко похвалилась в сториз видео с отдыха в США. В кадре они с женихом — Денисом Жадановым — позируют на берегу холодного Атлантического океана (там сейчас температура воздуха около 2 градусов мороза по Цельсию, поэтому пара облачилась в теплые куртки).

Также пара одновременно выложила романтические фото с подписью «Все, что тебе нужно, это.».

Напомним, в ноябре Денис сделал Софии предложение руки и сердца.



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