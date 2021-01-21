«Почему не в трусах?» Приходько высмеяла выступивших у Байдена Лопес и Леди Гагу

Певица Анастасия Приходько «возмутилась» по поводу нарядов эпатажных певиц Дженифер Лопес и Леди Гаги, которые были приглашены на инаугурацию 46-го президента США Джозефа Байдена — церемония состоялась 20 января.

Обычно певицы эпатируют публику своими экстравагантными и вызывающими нарядами, но на инаугурации Байдена все было не так, что рассмешило Настю — фото Дженифер Лопес и Леди Гаги, которая на церемонии исполняла гимн США, она выложила в сториз в Instagram, сопроводив их своими комментариями.

Напомним, что украинские интернет-пользователи заметили схожесть стилей Леди Гаги и украинского политика Юлии Тимошенко. В частности, певица на церемонию инаугурации сделала себе прическу а-ля Тимошенко, уложив косу-бублик вокруг головы.

Фото Анастасии Приходько из социальных сетей.

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