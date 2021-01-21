«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

После того, как эпатажная MARUV побывала на концерте российского репера Моргенштерна в Дубае, тот решил нанести ей ответный визит, посетив ее концерт в ночном клубе.

Судя по видео в сториз Моргенштерна в Instagram, тот пришел в ужас от увиденного на сцене.

«Что делают эти тети?» Я не понимаю", — прокомментировал он выступление украинской певицы.

Напомним, ранее MARUV смутила даже бедуинов, катаясь по пустыне на квадроцикле без штанов.



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