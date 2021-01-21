Популярному российскому блогеру Дане Милохину нашли сдавших его в приют родителей

Российский тиктокер, рэп-исполнитель и музыкант Даня Милохин, на чьи странички в сетях подписаны миллионы интернет-пользователей (в TikTok у него более 7,5 миллиона, в Instagram — около трех миллионов фолловеров), вскоре увидится с родителями, которые сдали его, трехлетнего, в детдом.

Родителей Даниила Милохина и его старшего брата Ильи, который также попал в детский дом, нашли журналисты и пригласили в передачу «Пусть говорят». «Миллионы поклонников в соцсетях, престижные премии и большие заработки: у популярных блогеров Дани Милохина и его брата Ильи кажется есть все. Кроме настоящей семьи. Как получилось, что родители отказались от них и сдали в приют? Илья и Даня ждали этой встречи 17 лет. Смогут ли они простить маму и папу?» — говорится в сообщении, размещенном в Instagram.

Об отце блогеров известно, что он страдал алкоголизмом и развелся с женой. Даниил и Илья попали в детский дом, где директором была приемная мать певца Юрия Шатунова — Валентина Тазекенова. Когда Дане исполнилось 13 лет, его с Ильей взяла приемная семья.

Эксклюзивное интервью с Юрием Шатуновым, который, в частности, вспомнил, как первую свою зарплату раздал ребятам из интерната, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Даниила Милохина из социальных сетей.

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