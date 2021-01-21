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Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского подалась в эротику

15:20 21 января 2021
Екатерина Боярская

Внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина опубликовала в своем Instagram серию эротических фото. Девушка представила несколько снимков в довольно провокационных позах.

Подписчикам Екатерины фотографии понравились. Девушку наградили яркими эпитетами, были и более фривольные комментарии.

Екатерина Боярская — дочь депутата Госдумы РФ Сергея Боярского, сына актера Михаила Боярского. Ей 21 год. Пробовала себя как певица.

Михаилу Боярскому 70 лет. Несмотря на возраст, он продолжает играть на сцене. Вместе с тем, артист признался, что жалеет о съемках в продолжении «Мушкетеров», и назвал Д’Артаньяна отрицательным героем и убийцей, но отметил, что работать над его образом было сплошным удовольствием.

Артист поддерживает политику действующего президента России.

В марте 2014 года Боярский поддержал аннексию Крыма, подписав коллективное обращение к российской общественности «Деятели культуры России — в поддержку позиции президента по Украине и Крыму».

В 2015 Боярского в Украине внесли в «черный список» Министерства культуры. Артист также занесен в «Чистилище» «Миротворца» как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку.

Фото Instagram/boyarskaya.katerina

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