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Шоу-бизнес

"Кипяточка вам в ленту": Сергей Бабкин удивил морозным экспериментом

15:39 21 января 2021
Сергей Бабкин

Музыкант Сергей Бабкин поэкспериментировал с кипятком, пока не еще держались крещенские морозы, и показал фолловерам, что из этого получилось.

«Грядет потепление? Тогда немного кипяточка вам в ленту! Успели провести такой эксперимент?» — написал он в комментарии к видео, которое выложил в Instagram.

Он зачерпывает кружкой горячую воду и выплескивает ее содержимое в воздух…

Ранее музыкант порадовал подписчиков пикантным видео с участием его жены Снежаны. Супруга Бабкина трусит «пятой точкой» — видео ускорено, так что разобраться, какой танец она исполняет — то ли тверк, то ли что-то восточное, сложно.

Фото Сергея Бабкина из социальных сетей.

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