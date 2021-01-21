"Кипяточка вам в ленту": Сергей Бабкин удивил морозным экспериментом

Музыкант Сергей Бабкин поэкспериментировал с кипятком, пока не еще держались крещенские морозы, и показал фолловерам, что из этого получилось.

«Грядет потепление? Тогда немного кипяточка вам в ленту! Успели провести такой эксперимент?» — написал он в комментарии к видео, которое выложил в Instagram.

Он зачерпывает кружкой горячую воду и выплескивает ее содержимое в воздух…

Ранее музыкант порадовал подписчиков пикантным видео с участием его жены Снежаны. Супруга Бабкина трусит «пятой точкой» — видео ускорено, так что разобраться, какой танец она исполняет — то ли тверк, то ли что-то восточное, сложно.

Фото Сергея Бабкина из социальных сетей.



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