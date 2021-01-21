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"Возвращайся уже — снег тает": Маша Ефросинина "поиздевалась" над отдыхающей на Мальдивах Поляковой

15:49 21 января 2021
Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина, недавно сделавшая пародию на «мальдивские» фото Димы Монатика, обратилась к певице Оле Поляковой, которая «зажигает» на островах, с призывом возвращаться в Киев, иначе та не застанет снег.

«Лелик, возвращайся уже — снег тает», — написала ведущая с хештегом «зависть- не мое».

При это Ефросинина в Instagram смонтировала видео, которым потроллила «королеву ночи».

В ролике есть кадры с отдыха Поляковой на Мальдивах, где Оля позирует у бассейна, играет с волосами, за спиной у нее прекрасный пейзаж.

Маша, в свою очередь, на фоне снега, предстает в завязанном платке на голове и с верхом от купальника на пуховике. Вместо океана в кадре у Ефросининой санки, на которых она въехала в забор.

Подписчики отметили позитив ведущей и назвали ее ролики самыми крутыми видео в локдаун.

Напомним, недавно Маша Ефросинина показала пародию на «островной» ролик Насти Каменских в TikTok, в котором та сервирует стол тропическими фруктами прямо в бассейне.

Маша, в свою очередь, в пуховике, теплом платке — за столом с баранками, овсяным печеньем и горячим чаем. После застолья ведущая пытается «купаться» в заснеженном бассейне. Пародия также сопровождается хештегом «зависть — не мое».

Фото Instagram/mashaefrosinina

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