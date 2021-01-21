Джош Хартнетт тайно стал отцом в третий раз

42-летний американский актер Джош Хартнетт подтвердил, что стал отцом в третий раз. Джош и его 32-летняя гражданская жена-актриса Тэмсин Эгертон живут вместе уже девять лет. Но очень неохотно делятся подробностями своей личной жизни. Они даже до сих пор не объявили публично имена двух своих старших детей. Их первенец, дочь, родилась в 2015 году. Второй ребенок (его пол неизвестен) — в 2017-м.

Звезда фильмов «Факультет», «Перл Харбор», «Город грехов», «Черная орхидея» сообщил о новом прибавлении их семейства в интервью журналу Mr Porter. Однако не уточнил дату рождения третьего ребенка — а также, по традиции, его пол и имя. По слухам, это могло произойти еще в декабре 2019.

Джош сказал, что семья для него важнее карьеры. И что он гордится своим отцовством. Актер также пожаловался, что время самоизоляции было непростым для него и Тэмсин, так как с тремя детьми управляться непросто. «Мы все время старались чем-то занять их, а это большая работа. К концу дня все, чего нам хочется — это достать бутылку вина и лечь спать», — сказал Хартнетт, некогда встречавшийся с кинозвездой Скарлетт Йоханссон.

Фото Instagram



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