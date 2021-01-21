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Актриса Кристина Риччи обвинила мужа в побоях и заявила, что боится за себя и за сына

18:09 21 января 2021
Кристина Риччи

Американская актриса Кристина Риччи заявила, что стала жертвой домашнего насилия. По словам звезды, муж Джеймс Хирдеджен терроризировал и избивал ее на карантине. Как сообщает издание TMZ, 40-летняя Риччи, которая подала на развод в июле 2020 года, продемонстрировала в суде синяки на своих руках. И добилась ордера, запрещающего супругу приближаться к ней и к их шестилетнему сыну Фредди. Кристина утверждает, что боится за свою жизнь и жизнь ребенка.

Актриса рассказала, что Джеймс во время одной из ссор плюнул в нее, а также издевательски хрюкал. Однажды он швырнул в нее стулом — на глазах у сына.
Муж угрожал ей убийством и расчленением тела, из-за чего ей пришлось на всякий случай спрятать все ножи в их доме.

Адвокаты Хирдеджен со своей стороны будут добиваться ордера, запрещающего Кристине приближаться к их клиенту. Джеймс обвиняет жену в алкогольной и наркозависимости.

Кристина вышла замуж за помощника оператора Джеймса Хирдеджена в 2013 году.

Риччи прославилась еще в детстве, снявшись в фильмах «Русалки», «Семейка Адамс», а затем в «Семейных ценностях Аддамсов». Известна она также по фильмам «Ледяной ветер», «Противоположность секса», «Сонная лощина», «Монстр», «Человек, который плакал».

Фото Instagram

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