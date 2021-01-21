Актриса Кристина Риччи обвинила мужа в побоях и заявила, что боится за себя и за сына

Американская актриса Кристина Риччи заявила, что стала жертвой домашнего насилия. По словам звезды, муж Джеймс Хирдеджен терроризировал и избивал ее на карантине. Как сообщает издание TMZ, 40-летняя Риччи, которая подала на развод в июле 2020 года, продемонстрировала в суде синяки на своих руках. И добилась ордера, запрещающего супругу приближаться к ней и к их шестилетнему сыну Фредди. Кристина утверждает, что боится за свою жизнь и жизнь ребенка.

Актриса рассказала, что Джеймс во время одной из ссор плюнул в нее, а также издевательски хрюкал. Однажды он швырнул в нее стулом — на глазах у сына.

Муж угрожал ей убийством и расчленением тела, из-за чего ей пришлось на всякий случай спрятать все ножи в их доме.

Адвокаты Хирдеджен со своей стороны будут добиваться ордера, запрещающего Кристине приближаться к их клиенту. Джеймс обвиняет жену в алкогольной и наркозависимости.

Кристина вышла замуж за помощника оператора Джеймса Хирдеджена в 2013 году.

Риччи прославилась еще в детстве, снявшись в фильмах «Русалки», «Семейка Адамс», а затем в «Семейных ценностях Аддамсов». Известна она также по фильмам «Ледяной ветер», «Противоположность секса», «Сонная лощина», «Монстр», «Человек, который плакал».

Christina Ricci has alleged her husband James Heerdegen 'terrorised' her during lockdown https://t.co/YHCnabIeBI — Metro Entertainment (@Metro_Ents) January 21, 2021

Фото Instagram

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