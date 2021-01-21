"Маленькая покорительница сердец": фолловеры в восторге от дочери Катерины Кухар

Украинская балерина Екатерина Кухар опубликовала в Instagram фото своей дочери Насти во время отдыха на Мальдивах.

Девочка держит в руках необычные морские ракушки.

«Моя маленькая исследовательница! Так ей идет это вечное лето», — написала звездная мама.

Балерина добавила, что отдыхает с семье в отелей, где обувь тут считается плохим тоном. Поэтому по территории отеля все туристы ходят босиком.

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«Отель расположен на частном острове атолла Баа, биосферном заповеднике, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вокруг виллы все покрыто густой зеленью, а работники отеля настолько бережно относятся к каждому уголку этого места, что каждый его миллиметр пропитан заботой и любовью к природе!», — уточнила балерина.

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Подписчики Кухар назвали ее дочь солнышком, красавицей, принцессой и куколкой.

Напомним, во время отдыха на Мальдивах Екатерина Кухар отметила свой день рождения. Муж Александр Стоянов трогательно поздравил жену.

Фото instagram.com/ekaterinakukhar

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